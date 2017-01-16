С 1 января 2017 г. вступили в силу изменения в законодательстве в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), предусматривающие дополнительные условия проведения проверки, но распространяются они только на обращения и заявления граждан о нарушении прав потребителей. Так, в соответствии с новой редакцией п.п. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» основанием для проведения внеплановой проверки является: «нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены)».

Следует отметить, что дополнительное требование о предварительном обращении к субъекту хозяйственной деятельности, нарушившему права потребителя, не распространяется на случаи поступления в Роспотребнадзор обращений и заявлений граждан о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан или причинения такого вреда, т.е. когда в обращении указывается на нарушения требований санитарного законодательства (СанПиНов и др.) и законодательства о техническом регулировании.

По таким обращениям граждан принимаются меры в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов. В настоящее время требования к продукции установлены в технических регламентах Таможенного союза. Роспотребнадзором осуществляется контроль за исполнением 21 технического регламента, в том числе «О безопасности пищевой продукции»; «О безопасности продукции легкой промышленности»; «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»; «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и др.

В связи с этим, в случаях, когда гражданин приобрел несоответствующий требованиям безопасности товар, он вправе обращаться непосредственно в Роспотребнадзор.

При поступлении таких обращений граждан Роспотребнадзором в установленном Законом порядке организуются мероприятия по контролю.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов