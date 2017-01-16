13 социально значимых объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году в ТиНАО за счет внебюджетного финансирования, сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. «Это почти в два раза превышает показатель 2016 года, - уточнил он. – В прошлом году инвесторы на новых территориях построили 8 соцобъектов».

По словам Владимира Жидкина, в текущем году на инвестиционные средства в «новой» Москве будут открыты 7 детских садов на 1530 мест, 4 школы на 3975 учащихся, 2 поликлиники на 450 посещений в смену.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина социальные объекты на новых территориях инвесторами строятся одновременно с жилой недвижимостью, - отмечает Владимир Жидкин. – Для Строительного комплекса столицы это один из основных приоритетов развития новых территорий».

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