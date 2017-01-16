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Происшествия

Люди из ТЦ 'Новинский пассаж' эвакуированы из-за пожара

Фото: m24.ru/Александр Чаленков

Люди из ТЦ "Новинский пассаж" эвакуированы из-за пожара

M24.ru 16 января 2017г., 13:56

Посетителей кофетерия эвакуировали в результате пожара из "Новинского пассажа"

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Посетителей кофетерия эвакуировали в результате пожара из "Новинского пассажа"

Предварительное исследование показало, что пожар возник из-за жира в кухне второго этажа.

В результате возникло небольшое задымление, а затем и возгорание.

 

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