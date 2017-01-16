Происшествия

Посетителей кофетерия эвакуировали в результате пожара из "Новинского пассажа"

Предварительное исследование показало, что пожар возник из-за жира в кухне второго этажа.

В результате возникло небольшое задымление, а затем и возгорание.

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