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Происшествия
Люди из ТЦ "Новинский пассаж" эвакуированы из-за пожара
Посетителей кофетерия эвакуировали в результате пожара из "Новинского пассажа""
Посетителей кофетерия эвакуировали в результате пожара из "Новинского пассажа"
Предварительное исследование показало, что пожар возник из-за жира в кухне второго этажа.
В результате возникло небольшое задымление, а затем и возгорание.
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