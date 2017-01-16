Дмитрий Песков сослался на то, что только после вступления в должность президента США Трампа следует оценивать его высказывание.

Трамп дал интервью британскому изданию The Times и немецкому Bild в котором высказал свою поддержку в пользу заключения ядерной сделки с Россией.

Основным условием при этом становится сокращение запасов ядерного оружия. Перед Новым годом возникла некоторая напряженность в отношениях между Россией И США, в конце декабря США объявили о введении санкций, которые затронули некоторые российские компании, ФСБ и ГРУ.

Америка объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Несмотря на то, что Россия отрицает причастность к кибератакам, США связали введенные санкции с кибератаками на американские политические институты.

Эксперты считают ситуацию после выборов вокруг президента США Дональда Трампа непростой. Тем временем проигравшие на выборах демократы продолжают обсуждать прошедшие выборы.



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