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События

По мнению ГД нужно ужесточить наказание для дебоширов в транспорте

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

По мнению ГД нужно ужесточить наказание для дебоширов в транспорте

M24.ru 16 января 2017г., 16:48

Все виды общественного транспорта: железнодорожный, водный, авиа будут активнее противодейставовать правонарушителям, хулиганам и дебоширам.

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Такого рода правонарушения могут привести к 10 годам лишения свободы.

Соответствующий законопроект пройдет в четверг второе чтение, поправки в уголовный кодекс ГД тоже рассмотрит. Павел Крашенинников как председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству предупредил о том, что дебоширы на транспорте опаснее чем  в других местах.

Они могут вывести из строя технику, что приводит к увеличению числа жертв при аварийных ситуациях. Третье чтение законопроекта может состояться в конце января. К такси это не относится.

Потребность в принятии подобного законопроекта в июле 2011 года  из-за череды случаев ослепления пилотов лазерными указками.

Документ предусматривал наказание за хулиганство, угрожающее безопасности транспортных средств, в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком на три года. В первом чтении документ приняли в октябре 2011 года, однако до второго чтения дело тогда не дошло.

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