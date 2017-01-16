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По мнению ГД нужно ужесточить наказание для дебоширов в транспорте
Все виды общественного транспорта: железнодорожный, водный, авиа будут активнее противодейставовать правонарушителям, хулиганам и дебоширам."
Такого рода правонарушения могут привести к 10 годам лишения свободы.
Соответствующий законопроект пройдет в четверг второе чтение, поправки в уголовный кодекс ГД тоже рассмотрит. Павел Крашенинников как председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству предупредил о том, что дебоширы на транспорте опаснее чем в других местах.
Они могут вывести из строя технику, что приводит к увеличению числа жертв при аварийных ситуациях. Третье чтение законопроекта может состояться в конце января. К такси это не относится.
Потребность в принятии подобного законопроекта в июле 2011 года из-за череды случаев ослепления пилотов лазерными указками.
Документ предусматривал наказание за хулиганство, угрожающее безопасности транспортных средств, в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком на три года. В первом чтении документ приняли в октябре 2011 года, однако до второго чтения дело тогда не дошло.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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