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Московская жизнь
Новый жилой комплекс построен в Новокосино
Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой введен на востоке города."
Об этом ообщил портал Стройкомплекса Москвы.
Уточняется, что новостройка находится на Новокосинской улице, вл. 18 и состоит из двух семиэтажных корпусов. На первых этажах домов планируется разместить кружки и клубы для работы с детьми и взрослыми.
Под одним из корпусов есть одноуровневая подземная стоянка на 65 машин. Жилой комплекс построен за счет средств инвестора.
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