версия для печати

Московская жизнь

Новый жилой комплекс построен в Новокосино

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Новый жилой комплекс построен в Новокосино

Информационный Центр Правительства Москвы 17 января 2017г., 13:31

Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой введен на востоке города.

"

Об этом ообщил портал Стройкомплекса Москвы.

Уточняется, что новостройка находится на Новокосинской улице, вл. 18 и состоит из двух семиэтажных корпусов. На первых этажах домов планируется разместить кружки и клубы для работы с детьми и взрослыми.

Под одним из корпусов есть одноуровневая подземная стоянка на 65 машин. Жилой комплекс построен за счет средств инвестора.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   