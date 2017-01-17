Новый жилой комплекс построен в Новокосино

Об этом ообщил портал Стройкомплекса Москвы.



Уточняется, что новостройка находится на Новокосинской улице, вл. 18 и состоит из двух семиэтажных корпусов. На первых этажах домов планируется разместить кружки и клубы для работы с детьми и взрослыми.



Под одним из корпусов есть одноуровневая подземная стоянка на 65 машин. Жилой комплекс построен за счет средств инвестора.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов