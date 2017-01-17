Московская жизнь
Согласно проекту в Солнцево появится торгово-развлекательного центр
В Москомархитектуре утвержден проект торгово-развлекательного центра на улице Главмосстроя в Солнцево"
Двухэтажный торгово-развлекательный центр с одним подземным этажом имеет важное градообразующее значение в панораме улицы Главмосстроя (напротив д 1). Его общая площадь составит 5 400 кв.м, из которых примерно половина будет подземной. Значимость объекта, хорошо просматриваемого с разных точек зрения на фоне однородной жилой застройки, подчеркнет крупноразмерная структурная решетка фасадов, с использованием медиа экранов. В облицовке будет использован светлый керамогранит, чередующийся с витражным остеклением.
Здание имеет центричную композицию, главный ход выделен
лестницей и двумя поперечными пандусами. Лифтовая и эскалаторная группа
расположена в центре. Вместимость парковки составит 72 места.
«Проектное решение торгово-развлекательного центра в Солнцево отвечает потребностям жилой среды и общему эстетическому заказу города на формирование разнообразной, выразительной, художественно осмысленной и информативной городской среды. В проекте также уделено внимание доступности всем категориям жителей», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Солнцевский район активно развивается. Туда приходит качественная столичная инфраструктура: транспортные, социальные и досуговые объекты. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что продолжается строительство самой протяженной линии метро в Москве от «Делового центра» до «Солнцево» и «Рассказовки» " - рассказал Кузнецов.
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