Двухэтажный торгово-развлекательный центр с одним подземным этажом имеет важное градообразующее значение в панораме улицы Главмосстроя (напротив д 1). Его общая площадь составит 5 400 кв.м, из которых примерно половина будет подземной. Значимость объекта, хорошо просматриваемого с разных точек зрения на фоне однородной жилой застройки, подчеркнет крупноразмерная структурная решетка фасадов, с использованием медиа экранов. В облицовке будет использован светлый керамогранит, чередующийся с витражным остеклением.

Здание имеет центричную композицию, главный ход выделен лестницей и двумя поперечными пандусами. Лифтовая и эскалаторная группа расположена в центре. Вместимость парковки составит 72 места.

«Проектное решение торгово-развлекательного центра в Солнцево отвечает потребностям жилой среды и общему эстетическому заказу города на формирование разнообразной, выразительной, художественно осмысленной и информативной городской среды. В проекте также уделено внимание доступности всем категориям жителей», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Солнцевский район активно развивается. Туда приходит качественная столичная инфраструктура: транспортные, социальные и досуговые объекты. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что продолжается строительство самой протяженной линии метро в Москве от «Делового центра» до «Солнцево» и «Рассказовки» " - рассказал Кузнецов.

Проектировщиком является компания «АрхСофтПроект».

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