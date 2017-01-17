Об этом 17 января на пресс – конференции в Информационном центре Правительства Москвы рассказал заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам по городу Москве Владимир Волков.



По его словам, информация о разрешенных организованных местах купания размещена на официальных сайтах префектур административных округов и Главного управления МЧС России по городу Москве.



«Мероприятия, посвященные христианскому празднику Крещение Господне, пройдут в Москве 18 и 19 января», - сказал Владимир Волков.



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