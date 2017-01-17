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Московская жизнь

Крещенские купания в столице пройдут в 60 местах

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Крещенские купания в столице пройдут в 60 местах

Информационный Центр Правительства Москвы 17 января 2017г., 13:39

В Москве подготовлено 59 мест для проведения обряда крещенского купания, в которых оборудовано 59 прорубей и 10 купелей.

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Об этом 17 января на пресс – конференции в Информационном центре Правительства Москвы рассказал заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам по городу Москве Владимир Волков.

По его словам, информация о разрешенных организованных местах купания размещена на официальных сайтах префектур административных округов и Главного управления МЧС России по городу Москве.

«Мероприятия, посвященные христианскому празднику Крещение Господне, пройдут в Москве 18 и 19 января», - сказал Владимир Волков.

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