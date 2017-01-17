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Московская жизнь
Крещенские купания в столице пройдут в 60 местах
В Москве подготовлено 59 мест для проведения обряда крещенского купания, в которых оборудовано 59 прорубей и 10 купелей."
Об этом 17 января на пресс – конференции в Информационном
центре Правительства Москвы рассказал заместитель руководителя территориального
органа - главный государственный инспектор по маломерным судам по городу Москве
Владимир Волков.
По его словам, информация о разрешенных организованных местах купания размещена на официальных сайтах префектур административных округов и Главного управления МЧС России по городу Москве.
«Мероприятия, посвященные христианскому празднику Крещение Господне, пройдут в Москве 18 и 19 января», - сказал Владимир Волков.
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