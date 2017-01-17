Об этом 17 января на пресс – конференции в Информационном центре Правительства Москвы рассказал заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам по городу Москве Владимир Волков.



Он также сообщил, что каждое место организованного купания оснащается необходимым набором оборудования для комфортного и безопасного проведения обряда, а именно: специальными подходами с настилами на лед для распределения нагрузки и безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, освещением и передвижными компактными туалетами, парковочными местами на прилегающих территориях.



«На все места купания разработаны дислокации нарядов МЧС, волонтеров, нарядов полиции и дружинников, обеспечено дежурство медицинского персонала. Общее руководство на местах будут осуществлять ответственные должностные лица территориальных органов исполнительной власти Москвы», - отметил Владимир Волков.

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