Об этом 17 января в ходе заседания Президиума Правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«В прошедшем году была проделана большая работа. На 2017 г. планов не меньше. Будет реконструировано более 80 улиц, более 30 действующих парков, создано более 50 новых парковых территорий. В следующем году предполагается обустроить, отремонтировать капитально и текущим ремонтом более 3 тыс. московских дворов. Эта программа будет продолжаться постоянно, а те дворы, которые ремонтировались в предыдущие годы, будут заново подвергаться текущему ремонту, поддерживаться на должном уровне», - сказал Сергей Собянин.



В 2017 году также будут продолжены работы по благоустройству территорий вдоль Московского центрального кольца (МЦК) – в зоне радиусе 1500 м вокруг кольца



Кроме того, в рамках программы «Моя улица» в 2017 году планируется установить архитектурно-художественную подсветку на 280 городских объектах, включая здания, мосты и станции МЦК.



Столичный градоначальник отметил, что в планы московских властей в 2017 году также входит строительство/ремонт 21,15 км ливневой канализации, а также капитальный ремонт систем 8 водоемов Москвы.

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