В церемонии закрытия принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Он нанаградил лучших участников фестиваля.

«Я надеюсь и уверен, что нынешний фестиваль не последний. Не так много времени пройдет, когда придет в Москву фестиваль Масленицы, весенний фестиваль, летний. Так что впереди нас ждет еще много интересных и красивых праздников. А сегодня я хотел бы поблагодарить всех тех, кто организовывал самый, пожалуй, любимый фестиваль Москвы «Путешествие в Рождество», - сказал Серей Собянин на торжественной церемонии завершения фестиваля.

Сергей Собянин сказал о том, что благодарен регионам России и иностранным государствам за участие в новогодних торжествах. Поблагодарил он также и организаторов ярмарки, дизайнеров, сотрудников, работающих в торговле и структуре ЖКХ.

«Немаловажно, чтобы в эти праздничные дни чувствовали себя безопасно. Спасибо всем работникам правоохранительных органов», - добавил столичный градоначальник.

Благодаря огромному труду участников и организаторов фестиваля Москва считается теперь лучшим городом зимы и самым лучшим городом на планете.

«Именно поэтому не только москвичи, но миллионы гостей из самых разных стран приезжали и приезжают к нам. Результатом этого стало то, что мы заново как бы открыли Москву, ее удивительную красоту и гостеприимство. Спасибо всем, спасибо всем участникам, с наступившим Новым годом!», - добавил мэр города.

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