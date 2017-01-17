Об этом 17 января сообщила пресс-служба ГУП «Мосгортранс».



«Тематический транспорт, запущенный в Москве перед Новым годом, продолжит свою работу до конца января. Сегодня по городским маршрутам следуют три трамвая, украшенных светодиодными лампочками снаружи, а также празднично оформленные внутри. Новогодние составы популярны у горожан - с момента старта проекта они перевезли около 10 тыс. человек, пользующихся наземным городским пассажирским транспортом в вечернее время», - отмечается в материале.



По словам генерального директора ГУП «Мосгортранс» Евгения Михайлова, которого цитирует пресс-служба, украшенные новогодними огнями трамваи постепенно становятся визитной карточкой зимней Москвы.



«Они уже помогли создать праздничное настроение десяткам тысяч пассажиров, которые увидели новогодний транспорт на московских улицах. По многочисленным просьбам москвичей, которые во время новогодних каникул покидали столицу и не смогли в полной мере насладится праздничным транспортом, мы приняли решение продлить их работу до конца месяца», - отметил он.



В пресс-службе также добавили, что новогодние трамваи вышли на столичные улицы 27 декабря 2016 года. В новогоднюю ночь они работали до самого утра, в остальное время трамваи перевозят пассажиров с 16:00 до 22:00. При этом номера маршрутов, по которым они курсируют, время от времени меняются, чтобы увидеть тематические вагоны могли как можно больше горожан.

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