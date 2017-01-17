Об этом 17 января сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя Департамента градостроительной политики столицы Сергея Лёвкина.



«В 2016 году за счет внебюджетных источников введено восемь ДОУ на 1 тыс. 665 мест, три школы на 3 тыс. 775 мест и один блок начальных классов (БНК) на 400 мест с дошкольным отделением на 165 мест. Шесть из восьми ДОУ построили на территории Новомосковского административного округа, поселениях Сосенское и Внуковское, два – в ЮАО, районах Даниловский и Нагатино-Садовники», - сказал Сергей Лёвкин.



С целью обеспечения жильцов новостроек необходимыми объектами социального назначения инвесторы одновременно с жильем возводят школы, детские сады, поликлиники, инвестиционная доля в общем объеме ввода недвижимости составила в прошлом году порядка 87-88%.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов