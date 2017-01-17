Московская жизнь
Еще 8 детских садов и 4 школы открыты в столице
За счет внебюджетных средств в 2016 году в Москве введено восемь детских садов и четыре школы."
Об этом 17 января сообщило Агентство городских новостей
«Москва» со ссылкой на руководителя Департамента градостроительной политики
столицы Сергея Лёвкина.
«В 2016 году за счет внебюджетных источников введено восемь ДОУ на 1 тыс. 665 мест, три школы на 3 тыс. 775 мест и один блок начальных классов (БНК) на 400 мест с дошкольным отделением на 165 мест. Шесть из восьми ДОУ построили на территории Новомосковского административного округа, поселениях Сосенское и Внуковское, два – в ЮАО, районах Даниловский и Нагатино-Садовники», - сказал Сергей Лёвкин.
С целью обеспечения жильцов новостроек необходимыми объектами социального назначения инвесторы одновременно с жильем возводят школы, детские сады, поликлиники, инвестиционная доля в общем объеме ввода недвижимости составила в прошлом году порядка 87-88%.
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