версия для печати

Московская жизнь

Еще 8 детских садов и 4 школы открыты в столице

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Еще 8 детских садов и 4 школы открыты в столице

Информационный Центр Правительства Москвы 17 января 2017г., 14:27

За счет внебюджетных средств в 2016 году в Москве введено восемь детских садов и четыре школы.

"

Об этом 17 января сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя Департамента градостроительной политики столицы Сергея Лёвкина.

«В 2016 году за счет внебюджетных источников введено восемь ДОУ на 1 тыс. 665 мест, три школы на 3 тыс. 775 мест и один блок начальных классов (БНК) на 400 мест с дошкольным отделением на 165 мест. Шесть из восьми ДОУ построили на территории Новомосковского административного округа, поселениях Сосенское и Внуковское, два – в ЮАО, районах Даниловский и Нагатино-Садовники», - сказал Сергей Лёвкин.

С целью обеспечения жильцов новостроек необходимыми объектами социального назначения инвесторы одновременно с жильем возводят школы, детские сады, поликлиники, инвестиционная доля в общем объеме ввода недвижимости составила в прошлом году порядка 87-88%.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   