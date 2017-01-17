Задать это направление деятельности для производителей было решено после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое прошло в конце прошлого года.

Эта новая инициатива создана для правительства РФ и некоммерческого партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий».

К работе по этому направлению также планируется подключить сотрудников агентства стратегических инициатив (АСИ) и работников ИТ-компаний.

Они владеют навыками работы с системами навигации и различными другими системами, которые применяют в автомобильной промышленности. Есть у них и необходимый базис в сфере картографии. Для лиц, реализующих легковые автомобили в России, их знания как экспертов в данной области незаменимы.

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