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Авто

Информплатформы будут скоро встроены в серийные модели автомобилей

Фото: © Фото с сайта kremlin.ru

Информплатформы будут скоро встроены в серийные модели автомобилей

Тэги: Путин

ИА «РОСБАЛТ» 17 января 2017г., 14:53

C таким поручением обратился президент РФ Владимир Путин к производителям автомобилей.

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Задать это направление деятельности для производителей было решено после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое прошло в конце прошлого года.

Эта новая инициатива создана для правительства РФ и некоммерческого партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий».

К работе по этому направлению также планируется подключить сотрудников агентства стратегических инициатив (АСИ) и работников ИТ-компаний.

Они владеют навыками работы с системами навигации и различными другими системами, которые применяют в автомобильной  промышленности. Есть у них и необходимый базис в сфере картографии. Для лиц, реализующих легковые автомобили в России, их знания как экспертов в данной области незаменимы.

 

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