Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

В документе отмечается, что правительство совместно с президиумом Совета при президенте по науке и образованию должно обеспечить в соответствии со Стратегией научно-технологического развития подготовку и утверждение государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ», предусмотрев в ней консолидацию бюджетных ассигнований федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения, выделяемых в рамках других государственных программ.

Также президент поручил внести соответствующие изменения в государственные программы, программы (стратегии) развития государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием. До 1 марта 2017 года представить предложения по совершенствованию государственного управления и государственного регулирования в сфере научно-технологического развития РФ.

Кроме того, правительству РФ совместно с президиумом Совета при президенте по науке и образованию и Российской академией наук (РАН) поручено обеспечить совершенствование предусмотренного Программой фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период (2013—2020 годы) механизма формирования и корректировки приоритетов фундаментальных научных исследований в соответствии с большими вызовами и приоритетами научно-технологического развития, определенными Стратегией научно-технологического развития РФ.

Также обеспечить финансирование Российского научного фонда в 2017 году в объеме 17,7 млрд рублей за счет государственного бюджета и внебюджетных источников, предусмотрев в среднесрочной перспективе рост ежегодных объемов финансирования. Также сохранить действовавший в 2016 году порядок оформления решений о передаче имущества, закрепленного за научными организациями, подведомственными Федеральному агентству научных организаций, при реструктуризации сети таких организаций.

Ответственным за выполнение этого поручения Путин назначил премьер-министра РФ Дмитрий Медведева. Соответствующий доклад президент ждет к 15 января 2018 года.

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