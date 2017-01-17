Образование/Карьера

Длительные практические курсы для детей и взрослых по живописи и скульптуре стартуют 25 января в Музее архитектуры Щусева. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Один из двух курсов – "Монументальная живопись: теория и практика" (преподаватели Дмитриева Екатерина и Медведева Елена, художники-реставраторы монументально-декоративной живописи) – нацелен на передачу знаний о технике монументальных росписей – от наскальных рисунков до дворцов XIX века. Занятия включают теоретическую, практическую, исследовательскую и экскурсионную части. После посещения музейных коллекций и реставрационных мастерских участников курса научат изготавливать основания под росписи, красочные составы. Обладатель абонемента сможет сам создать фрагмент росписи в оригинальном материале. Обучение платное (12 тысяч рублей) и включает в себя 24 занятия.

Второй курс будет интересен тем, кто хотел бы заняться скульптурой. Он называется "Белый камень". Как и предыдущий курс, теория здесь сочетается с практикой. Группу участников познакомят с основными инструментами по обработке материала, техниками. Занятия будут проходить под руководством скульптора, реставратора центра имени Грабаря – Константина Синявина.

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