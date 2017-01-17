Арбитражный суд Москвы в марте рассмотрит дело о банкротстве актера и продюсера Сергея Жигунова. Об этом сообщается на портале Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Суд назначен из-за задолженности Жигунова в 7,2 млн рублей перед предпринимателем Обидиным.

Сообщается, что в Арбитражный суд дело передали в связи с удовлетворенными исковыми требованиями Обидина о взыскании с Жигунова задолженности по договору займа и судебных расходов в Останкинском районном суде. Также с продюсера взыскали дополнительные проценты за использование займа.

На момент предъявления заявления о банкротстве задолженность Жигунова перед Обидиным еще не погашена, сообщил РАПСИ представитель заявителя.

Кроме того, Останкинский районный суд Москвы ранее уже взыскал по заявлению Обидина с Жигунова 12,1 млн рублей по договору займа.

Осенью прошлого года суд назначил бизнесмену Вагифу Пейсахову шесть лет колонии общего режима за денежный долг 25 млн долларов перед народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Также его обязали выплатить всю сумму долга.

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