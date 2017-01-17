Путешествие

Союз Туриндустрии признал Москву одним из самых безопасных городов для путешествий. Эксперты утверждают, уровень преступности в отношении туристов в российской столице ниже, чем во множестве других крупных туристических городах мира: число таких преступлений не превышает двух-трех десятков в год.

"Внутренний и внешний турпотоки значительно выросли за последние три года. Количество иностранных туристов, приезжающих в Москву, в среднем выросло более чем на 18 процентов. Что касается безопасности, преступных проявлений по отношению к туристам действительно стало меньше. Это можно сказать не только о столице – в целом уровень безопасности в российских городах выше, чем в европейских, примерно на треть", – пояснил эксперт.



"В случае с карманными кражами – как такового направления преступности относительно туристов у нас практически нет, если сравнивать Москву, например, с Барселоной. Анализируя состояние уровня преступности надо учитывать и террористические угрозы, и изменения социально-политического плана, и волны миграции. Москва по праву входит в число лидеров не только по уровню безопасности, но и по турпотоку и качеству приема туристов", – добавил Барзыкин.

В минувшие новогодние праздники столица стала самым популярным местом для отдыха среди россиян – в новогоднюю ночь Москву посетили четыре миллиона туристов. Любители внутреннего туризма также активно посещали Санкт-Петербург и Краснодарский край, Крымский полуостров (Ялту и Алушту), Карелию, Домбай и Приэльбрусье.

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