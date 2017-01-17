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Отпуск команды «Зенит» окончен
Самый дешевый билет на матч «Зенита» с «Андерлехтом» обойдется в 500 рублей"
Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в 21:00 на стадионе «Петровский».
Самые дешевые билеты на матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» будут стоить 500 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского футбольного клуба.
На данный момент в продаже осталось чуть больше 5400 билетов. Их цена варьируется в диапазоне от 500 рублей до 2000 рублей. Матч начнется 23 февраля в 21:00. Это будет ответная игра сине-бело-голубых. Первый матч состоится 16 февраля в Брюсселе. Начнется он ориентировочно в 23:05.
Ранее появилась информация, что 31-летний центральный
защитник «Зенита» Николас Ломбертс не сможет перейти в «Галатасарай» в зимнее
трансферное окно. Из-за серьезного возраста игрока и затрат на его трансфер
руководство стамбульского клуба наложило вето на переход бельгийца.
Незадолго до этого ряд СМИ сообщил, что турки готовят официальное предложение по трансферу защитника. В текущем сезоне Ломбертс провел всего пять матчей в премьер-лиге.
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