Здесь интересно

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Опубликована 281 лучшая фотография о России 2016 года"
Выбирать пришлось из более чем 25 тыс. снимков, присланных на фотоконкурс The Best of Russia.
На сайте фотоконкурса The Best of Russia-2016 опубликовали 281 фотографию о России. Эти снимки стали победителями 2016 года. Лучшие выбрали из более чем 25 тыс. претендентов.
Фотографии представлены в номинациях «Природа», «Архитектура», «Люди. События. Повседневная жизнь», «Стиль» и «Займитесь счастьем!».
В категории «Архитектура» немало интересных снимков из Санкт-Петербурга.
«Исаакиевский триллер», Владимир Астапкович.
Архитектурные контрасты Санкт-Петербурга, Галина Вишнякова.
В номинации «Природа» фотографии «умных» насекомых.
«Лови снежок», Вадим Трунов.
«Ну давай, расскажи мне», Александр Мельник.
В категории «Люди. События. Повседневная жизнь» представлено много портретов, а также сценки из жизни простых и непростых россиян, которые иногда на удивление похожи.
Все победившие фотографии можно посмотреть на сайте премии. Также с февраля их можно будет увидеть на выставке в московском Центре современного искусства «Винзавод».какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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