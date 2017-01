Здесь интересно

Выбирать пришлось из более чем 25 тыс. снимков, присланных на фотоконкурс The Best of Russia.

На сайте фотоконкурса The Best of Russia-2016 опубликовали 281 фотографию о России. Эти снимки стали победителями 2016 года. Лучшие выбрали из более чем 25 тыс. претендентов.

Фотографии представлены в номинациях «Природа», «Архитектура», «Люди. События. Повседневная жизнь», «Стиль» и «Займитесь счастьем!».

В категории «Архитектура» немало интересных снимков из Санкт-Петербурга.

«Исаакиевский триллер», Владимир Астапкович.

Архитектурные контрасты Санкт-Петербурга, Галина Вишнякова.

В номинации «Природа» фотографии «умных» насекомых.





«Лови снежок», Вадим Трунов.

«Ну давай, расскажи мне», Александр Мельник.

В категории «Люди. События. Повседневная жизнь» представлено много портретов, а также сценки из жизни простых и непростых россиян, которые иногда на удивление похожи.

Все победившие фотографии можно посмотреть на сайте премии. Также с февраля их можно будет увидеть на выставке в московском Центре современного искусства «Винзавод».

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов