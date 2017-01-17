Россия опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index, потеряв больше всего позиций и оказавшись на 26-м месте.

Bloomberg объясняет это санкциями против РФ и следствием падения цен на нефть. В прошлом году страна находилась на 14-м месте, а в 2015-м занимала 12-ю строчку.

На первом месте в списке оказалась Южная Корея, второе заняла Швеция, а на третьем расположилась Германия. Всего в списке 50 стран.

Рейтинг Bloomberg составляется на основании семи критериев: затрат на НИОКР, продуктивности, концентрации высокотехнологичных компаний, распространенности высшего образования, добавленной стоимости товаров, числа регистрируемых патентов и количества исследователей.

В декабре 2016 года стало известно, что Россия находится на третьем месте в рейтинге стран-лидеров по продаже оружия, а ученые из международной аналитической компании The Economist Intelligence Unit объявили, что российская медицина находится на уровне стран третьего мира.

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