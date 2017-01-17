Столичные власти проведут конкурсы на благоустройство, а так же развитие территории природно-исторического парка «Москворецкий» в районе Строгинской поймы 24 января 2017 года. Об этом 17 января сообщила пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике.



Неделя остается у инвесторов чтобы подать заявки на участие в двух конкурсах по благоустройству территорий природно-исторического парка «Москворецкий» в районе Строгинской поймы, и после заняться развитием этой живописной территории.



Заявки для участия в конкурсах принимаются до 24 января 2017 года. В тот же день пройдет процедура вскрытия конвертов. Договоры по итогам конкурсов заключаются сроком на 15 лет. Инициатором торгов выступил департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.



Для инвесторов будет организовано два конкурса на право реализации предварительного проекта комплексного обустройства особо охраняемой территории природного парка «Москворецкий» в пределах двух земельных участков площадью почти 10 га и 13 га.



Первый конкурс предусматривает создание на территории парка спортивного кластера на участке площадью 10 га. На данной территории должны появиться спортивные площадки, крытый теннисный корт общей площадью свыше 11 тыс. кв. м, станция парусного спорта (серф-станция и школа парусного спорта), буфеты и кафе, экопарковка на 75 парковочных мест. Также территорию должны украсить клумбы, цветники и малые архитектурные формы.



В департаменте также отметили, что начальная стоимость ежемесячного платежа составляет 127 тысяч рублей. Сумма инвестиций, включая расходы на развитие и содержание территории, составит 76,8 миллионов рублей.



Второй конкурс будет направлен на создание большого рекреационного кластера на участке площадью 13 га у Строгинской поймы. Здесь должны появиться причалы и эллинги для маломерных судов общей площадью почти 550 квадратных метров, вышки для станции спасателей и медпункт, обустроенная зона для отдыха у воды, беседки. Кроме того будут построены буфеты и кафе на площади 2,3 тысячи квадратных метров.



Начальная цена ежемесячного платежа составляет 147,5 тысяч рублей. По предварительным оценкам, сумма инвестиций в проект, включая расходы на развитие и содержание территории, составит 138 миллионов рублей.



Претендентов на развитие территорий природного парка «Москворецкий» будут оценивать по ценовым и неценовым критериям: 60% оценки приходится на предложенную цену сделки, 40% - на перечень предоставляемых услуг на территории парка. Также согласно конкурсной документации парковые зоны должны быть обустроены с максимальным сохранением существующих деревьев с добросовестным выполнением комплекса мероприятий по санитарной очистке лесной территории.

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