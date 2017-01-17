Московский метрополитен выпустил собственное приложение для пассажиров подземки, пользующихся гаджетами компании Apple. Об этом 17 января Агентству городских новостей «Москва» сообщил транспортный комплекс столицы.



«Первая версия официального приложения «Метро Москвы» стала доступна для пассажиров 4 января 2017 года. Приложение прошло внутренние тесты и стало доступным в App Store. В скором времени оно должно стать доступным и для владельцев гаджетов на платформе Android. Приложение будет постоянно развиваться улучшаться благодаря отзывам пассажиров метро», - отмечается в материале.



Он также отметил, что приложение поможет пассажирам проложить оптимальный маршрут по столичной подземке.



«Пользуясь данным приложением, пассажир может рассчитать время в пути и проложить его с учетом не только метро и МЦК, но и электричек, наземного городского общественного транспорта и пешего маршрута. Отличительная особенность данного приложения заключается в подробном описании переходов с указанием лестниц и эскалаторов. Кроме того, с помощью приложения московского метро вы можете узнать есть ли свободные места на перехватывающих парковках метро, какие культурные заведения Москвы находятся рядом со станциями метро и как к ним проехать, во сколько обойдется поездка по выбранному маршруту, оставить заявку на сопровождение маломобильного пассажира, пополнить карту «Тройка», узнать расписание поездов «Аэроэкспресс» и получить всю необходимую информацию о билетах и правилах пользования метрополитеном», - добавили в транспортном комплексе.



Кроме того, в приложении в режиме online обновляется информация о закрытиях станций и участков линий, а также оперативная информация о сбоях в движении поездов. Само приложение доступно на двух языках - русском и английском.

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