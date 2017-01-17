Настоящий музыкальный презент и не один, а целых три приготовили слушателям выпускники Московской консерватории. В Большом зале они представляют фестиваль "Зимние Грезы". В первый вечер слушатели попали на настоящие творческие дуэли. Подробности - у Лидии Алешиной.

Заметенные снегом московские улицы задают настроение. Еще до начала концерта очевидно, что фестиваль со сказочным названием "Зимние Грезы" публику заинтриговал: в день открытия зал был полон.

Дебюты и эксперименты – составляющие нового фестиваля. "Зимние Грезы" – форум, на котором музыканты будут примерять на себя новые роли. Солисты, например, выступят за дирижерским пультом.

За кулисами настраивается художественный руководитель фестиваля Сергей Антонов. Виолончелист, лауреат первой премии XIII Международного конкурса имени Чайковского в этот вечер на сцене заявляет о себе в другом амплуа - дирижера.

"Очень часто задают вопрос о том, что, если мы начинаем дирижировать, означит ли это, что мы снижаем или отказываемся от исполнительской карьеры. И этот концерт мы задумали как показательный момент, что мы играем и мы хотим играть, мы лишь дополняем свою творческую жизнь новой очень серьезной творческой профессией", - рассказывает художественный руководитель фестиваля Сергей Антонов.

Одно из произведений исполняет с Екатериной Мечетиной. Сколько раз выпускники консерватории вместе выступали, уже и не вспомнят.

"У меня немаленький опыт общения с самыми разными дирижерами. Сергей, как и многие инструменталисты, солисту помогает и уделяет очень много внимания. Именно тому моменту, чтобы был ансамбль. Потому что у дирижера это не единственная задача", - говорит пианиста Екатерина Мечетина.

Экспериментируют и другие участники. В их числе виолончелист Антон Павловский и Валентин Урюпин, давно уже совмещающий в себе талант кларнетиста и дирижера. О пользе таких экспериментов говорит и художественный руководитель Концертного Симфонического оркестра Московской консерватории Анатолий Левин.

"Очень интересно заявили о себе как о дирижерах. И у меня большие надежды на то, что этот фестиваль даст им какой-то импульс и они проявят себя и в этой области, не забывая о своей специальности, в которой они достигли очень больших высот", - отмечает Анатолий Левин.

О специальности, которую получили в консерватории на фестивале не забывают: сольные выступление – часть программы.

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