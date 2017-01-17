Будем здоровы

Учёные из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, МГУ, МИФИ, Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина создали наночастицы, которые борются с раком и могут быть альтернативой химиотерапии, сообщает Лайф со ссылкой на пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики.



Наночастицы — "один из способов локальной доставки препарата непосредственно к опухолевым клеткам". Разработка велась в соавторстве с коллегами из Финляндии. Результат работы опубликован в журнале Journal of Controlled Release. В основе разработки, предложенной учёными, лежит применение биосовместимых и биодеградируемых кремниевых наночастиц. Они пронизаны множественными порами, за счёт чего способны буквально впитывать в себя различные вещества. Внутрь наночастиц вводят лекарственный препарат, действие которого направлено на гибель опухолевых клеток.



Далее исследователи используют свойство злокачественных опухолей накапливать внутри себя любые включения, которые могут находиться в организме даже в ничтожно малом количестве. Но возникает проблема: пока наночастицы пройдут путь до места локализации опухоли, лекарства могут теряться, выходя из пор. Для того чтобы предотвратить этот процесс, наночастицы покрывают термочувствительным полимером. После того как такие "запечатанные" наночастицы введены в опухоль, лекарственный препарат "выпускают" в помощью специальной технологии.

В культуру опухолевых клеток вводились наночастицы с противоопухолевым препаратом. После этого ученые подвергали наночастицы либо электромагнитному, либо инфракрасному облучению. В этих условиях температура образцов повышалась, полимерное покрытие сжималось, выпуская действующее вещество из пор.



Благодаря этому покрытию содержимое наночастиц оставалось прочно запечатанным в них до того момента, пока они не попадут в опухоль, а ученые не "подсветят" ее при помощи лазера или радиоизлучателя. Как показали опыты на мышах, в чье тело были имплантированы культуры клеток рака легких, подобные наночастицы действительно эффективно уничтожают раковые клетки и минимально действуют на окружающие их здоровые ткани.



Сейчас ученые работают над оптимизацией этой методики лечения рака, подбирая оптимальные размеры частиц, их концентрацию и другие параметры, которые сделают лечение максимально безопасным и эффективным для человека. Плюсов добавляет то, что эти наночастицы легко разлагаются организмом и не несут ему опасности, в отличие от металлических наночастиц, также используемых для борьбы с раком.

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