Афиша/Досуг

В ролях: Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран, Эшли Уолтерс, Глория Колстон, Клементин Селарье, Анна Коттис, Ральф фон Блюменталь, Бен Хоумвуд, Алис Давид

Режиссёр: Хьюго Желен

Производство: Великобритания, Франция

Премьера: 12.01.2017

Год выпуска: 2016

Продолжительность: 115

Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребенка. Решив, что такая проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Но все сложилось иначе…

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