Готовим вкусно

Ингредиенты:

хлеб ржаной - 1штука

масло сливочное - 120граммов

сыр плавленый мягкий - 100граммов

колбаса вареная - 400граммов

зелень укропа - 2ст. ложки



Способ приготовления:



Сыр взбейте с маслом и зеленью. Колбасу нарежьте тонкими кружочками.

Хлеб, срезав корки, нарежьте вдоль широкими пластами толщиной 5-7 мм.

Два пласта хлеба смажьте сырной массой. Один накройте несколькими кружочками колбасы, на него уложите второй пласт сырной массой вниз. Верх пласта смажьте сырной массой и накройте ломтиками колбасы. Повторяйте операцию до тех пор, пока не закончится хлеб и начинка. На верхний пласт хлеба, не смазывая его, уложите небольшой груз и выдержите 1 час.

Заготовку нарежьте поперек ломтиками толщиной 1 см.

При подаче выложите бутерброды на листья салата, оформите каждый ломтик в виде мордочки кота.

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