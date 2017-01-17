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Готовим вкусно

Бутерброды «Усатый-полосатый»

Бутерброды «Усатый-полосатый»

http://www.mmenu.com/ 17 января 2017г., 17:56

«Усатый-полосатый» - это не тигр, а бутерброд

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Ингредиенты:

хлеб ржаной - 1штука
масло сливочное - 120граммов
сыр плавленый мягкий  - 100граммов
колбаса вареная - 400граммов
зелень укропа - 2ст. ложки

Способ приготовления:

Сыр взбейте с маслом и зеленью. Колбасу нарежьте тонкими кружочками.
Хлеб, срезав корки, нарежьте вдоль широкими пластами толщиной 5-7 мм.

Два пласта хлеба смажьте сырной массой. Один накройте несколькими кружочками колбасы, на него уложите второй пласт сырной массой вниз. Верх пласта смажьте сырной массой и накройте ломтиками колбасы. Повторяйте операцию до тех пор, пока не закончится хлеб и начинка. На верхний пласт хлеба, не смазывая его, уложите небольшой груз и выдержите 1 час.

Заготовку нарежьте поперек ломтиками толщиной 1 см.

При подаче выложите бутерброды на листья салата, оформите каждый ломтик в виде мордочки кота.

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