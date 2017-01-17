Готовим вкусно

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Бутерброды «Усатый-полосатый»
«Усатый-полосатый» - это не тигр, а бутерброд"
Ингредиенты:
хлеб ржаной - 1штука
масло сливочное - 120граммов
сыр плавленый мягкий - 100граммов
колбаса вареная - 400граммов
зелень укропа - 2ст. ложки
Способ приготовления:
Сыр взбейте с маслом и зеленью. Колбасу нарежьте тонкими кружочками.
Хлеб, срезав корки, нарежьте вдоль широкими пластами толщиной 5-7 мм.
Два пласта хлеба смажьте сырной массой. Один накройте несколькими кружочками колбасы, на него уложите второй пласт сырной массой вниз. Верх пласта смажьте сырной массой и накройте ломтиками колбасы. Повторяйте операцию до тех пор, пока не закончится хлеб и начинка. На верхний пласт хлеба, не смазывая его, уложите небольшой груз и выдержите 1 час.
Заготовку нарежьте поперек ломтиками толщиной 1 см.
При подаче выложите бутерброды на листья салата, оформите каждый ломтик в виде мордочки кота.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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