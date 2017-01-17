Об этом 17 января сообщил информационный центр транспортного комплекса столицы.



«Движение транспорта с 17:00 18 января до 5:00 19 января перекроют на Санаторной и Тютчевской аллеях и на Новоясеневском тупике в связи с проведением религиозного мероприятия», - отмечается в материале.



Движение наземного городского пассажирского транспорта будет сохранено.

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