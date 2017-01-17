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Авто

Движение на юго-западе столицы будет частично перекрыто

Фото: РИА Новости/Денис Гришкин

Движение на юго-западе столицы будет частично перекрыто

Информационный Центр Правительства Москвы 17 января 2017г., 18:17

Движение транспорта на участках двух улиц на юго-западе столицы перекроют 18 января из-за проведения религиозного мероприятия.

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Об этом 17 января сообщил информационный центр транспортного комплекса столицы.

«Движение транспорта с 17:00 18 января до 5:00 19 января перекроют на Санаторной и Тютчевской аллеях и на Новоясеневском тупике в связи с проведением религиозного мероприятия», - отмечается в материале.

Движение наземного городского пассажирского транспорта будет сохранено.

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