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Авто
Движение на юго-западе столицы будет частично перекрыто
Движение транспорта на участках двух улиц на юго-западе столицы перекроют 18 января из-за проведения религиозного мероприятия."
Об этом 17 января сообщил информационный центр транспортного
комплекса столицы.
«Движение транспорта с 17:00 18 января до 5:00 19 января перекроют на Санаторной и Тютчевской аллеях и на Новоясеневском тупике в связи с проведением религиозного мероприятия», - отмечается в материале.
Движение наземного городского пассажирского транспорта будет сохранено.
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