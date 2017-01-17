Мода/Шоппинг

Юная Айрис Лоу, наследница голливудского красавца Джуда Лоу и крестная дочь топ-модели Кейт Мосс, стала лицом рекламной кампании модного бренда Burberry.

16-летняя красотка будет представлять блеск для губ с бархатным эффектом Liquid Lip Velvet lipsticks.

«Мне нравится, что Burberry поддерживает молодые британские таланты, и это прекрасно – оставаться собой, но и наслаждаться трансформациями и всем творческим процессом. Рекламная компания Burberry – по сути мой первый опыт в такой рекламе, поэтому я была очень взволнована и по поводу съемок, и по поводу того, что я в главной роли в этой кампании», – рассказала девушка.

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