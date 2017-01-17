Личный бюджет

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал в интервью «Российской газете», что он ожидает в 2017 году увидеть рост реальных зарплат.

«Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению», — заявил глава ведомства.

Он также не ожидает роста безработицы в 2017 году. Кроме того, он сообщил, что ведомство не рассматривает пока вопрос пересмотра пенсионного возраста.

По словам Топилина, Минтруда еще не договорилось с профсоюзами о возможности приравнять МРОТ к прожиточному минимуму и об изменении размера пособий по безработице.

В 2016 году реальные доходы россиян падали второй год подряд, а количество бедного населения росло. По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, в стране 5 млн работников получали зарплату ниже прожиточного минимума (7,5 тыс. рублей).

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