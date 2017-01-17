Число городских объектов, украшенных архитектурно-художественной подсветкой, выросло более чем в четыре раза с 2010 года. Об этом 17 января в ходе заседания Президиума Правительства столицы сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



«Особое внимание уделяется световому оформлению города. Значительно выросло количество зданий, оборудованных архитектурно-художественной подсветкой. И с 2010 года количество выросло более чем в четыре раза. Сегодня почти 2 тысячи домов», - отметил Петр Бирюков.



По его словам, согласно всемирному рейтингу, Москва сегодня вместе с Нью-Йорком, Парижем, Лондоном и Токио вошла в число самых освещенных мегаполисов мира.



Согласно материалам к заседанию, в рамках программы «Моя улица» в 2017 году планируется установить архитектурно-художественную подсветку на 280 городских объектах, включая здания, мосты, станции МЦК.



Петр Бирюков добавил, что в 2017 году планируется отремонтировать около 22 тысяч московских подъездов.



«Надо отметить, что в 2010 году только примерно 17% московских подъездов отвечали требованиям москвичей. Сегодня все подъезды приведены в порядок. И мы по новому циклу приступили к их обустройству и ремонту. В этом году примерно 22 тысячи подъездов будут отремонтированы», - отметил он.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов