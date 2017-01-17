Московская жизнь
Подсветка зданий в Москве становится все популярнее
Количество украшенных подсветкой городских объектов выросло более чем в четыре раза с 2010 года"
Число городских объектов, украшенных
архитектурно-художественной подсветкой, выросло более чем в четыре раза с 2010
года. Об этом 17 января в ходе заседания Президиума Правительства столицы
сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Особое внимание уделяется световому оформлению города. Значительно выросло количество зданий, оборудованных архитектурно-художественной подсветкой. И с 2010 года количество выросло более чем в четыре раза. Сегодня почти 2 тысячи домов», - отметил Петр Бирюков.
По его словам, согласно всемирному рейтингу, Москва сегодня вместе с Нью-Йорком, Парижем, Лондоном и Токио вошла в число самых освещенных мегаполисов мира.
Согласно материалам к заседанию, в рамках программы «Моя улица» в 2017 году планируется установить архитектурно-художественную подсветку на 280 городских объектах, включая здания, мосты, станции МЦК.
Петр Бирюков добавил, что в 2017 году планируется отремонтировать около 22 тысяч московских подъездов.
«Надо отметить, что в 2010 году только примерно 17% московских подъездов отвечали требованиям москвичей. Сегодня все подъезды приведены в порядок. И мы по новому циклу приступили к их обустройству и ремонту. В этом году примерно 22 тысячи подъездов будут отремонтированы», - отметил он.
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