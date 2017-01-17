«Жизнь – штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», — сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на церемонии награждения премиями правительства РФ 2016 года в области СМИ.

Впервые о том, что денег нет, Медведев сказал пенсионерам Крыма на вопрос об индексации пенсий. Его выражение стало популярным мемом в социальных сетях, кавээнщик Семен Слепаков посвятил ему целую песню.

По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, в России количество бедного населения растет и сейчас составляет 15%. Также она сообщала, что в стране более 5 млн россиян получают зарплату по минимальной ставке 7,5 тыс. рублей в месяц, что ниже прожиточного уровня.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян за десять месяцев 2016 года сократились на 5,3%. Самое большое снижение наблюдалось в августе — на 8,3%, что стало максимумом за последние семь лет.

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