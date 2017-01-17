Мультикультурность и глобализация породили новые течения в оформлении интерьеров жилых (и не только) помещений:

Хай-тек

Техно

Экостиль

Фюьжн

Лофт

Модерн





Несмотря на все разнообразие и противоречивость перечисленных выше стилей, существуют основные тенденции, которые характеризуют и объединяют их под девизом «современность». А именно:

Геометрические формы. Большая часть современных стилей для оформления интерьеров основываются на строгости линий и четкости геометрических форм. При этом геометрические формы не всегда предполагают симметрию.



Отказ от фурнитуры. Пусть не полностью, однако гиганты мебельной индустрии на современном этапе стараются свести использование наружной фурнитуры к минимуму, заменяя ее более технологичными механизмами (например, открытие выдвижных ящиков при помощи одного прикосновения).



Функциональность и практичность. В какой-то степени это можно заметить уже по предыдущему пункту, однако, в данном случае, речь о всевозможных декорах на мебели: подавляющее большинство современных стилей в мебели отдают предпочтение ее «полезности и удобству», нежели деталям и акцентам. Это не только практично, но и стильно.



Лаконичность. Современная мебель для гостиной не предполагает ничего лишнего и бессмысленного. Ее основной конек – простота и изысканность.



Оригинальность аксессуаров, которая компенсирует отсутствие декора на фасадах и прочих поверхностях.



Целостность интерьера. Это самая главная черта современного стиля оформления интерьера, которая заключается в плавности переходов одного элемента дизайна в другой, без акцентирования внимания на границах, разрыве между ними. Такой интерьер воспринимается как одно целое, в которое полностью погружаешься, едва переступив порог.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов