Они издают чудесный аромат, столь чарующий летними вечерами. Такими цветами хочется заполнить и сад и палисадник, а размножить пион можно разными способами.

Люди ценят пион за его неприхотливость, устойчивость к зимним холодам, низкую требовательность к составу почвы. При надлежащем уходе он может расти на одном и том же месте десятки лет.

Как размножается пион

Это красивое растение размножается вегетативным способом. Наиболее простой способ вегетативного размножение пиона – деление куста. При правильном использовании он дает неплохой результат. С помощью деления можно не только размножить, но и омолодить куст.

Если вы хотите кому-то подарить свой пион, то можно отрезать часть куста. Он не пострадает от этого, зато корневище сможет хорошо прижиться. Но эту операцию надо проводить правильно. Часть куста срезают только вертикально, непременно острой лопатой. Оставшуюся же часть куста надо присыпать землей. Это поможет избежать излишнего ранения куста.

Если производится деление куста, то нужно следить, чтобы количество почек соотносилось с объемом корня. Чем больше корень, тем больше нужно оставить почек. Деленку лучше выдерживать несколько дней на открытом воздухе. В таких условиях гораздо быстрее заживет раневая поверхность. Если у стебля есть немного подгнившие места, то их обрабатывают золой.

Другие способы размножения куста пиона

Пион размножается не только делением. Для особо ценных сортов растения знатоки применяют и другие способы декоративного размножения.

Размножение черенками корней

Его делают весной. Куст пиона откапывается с одной стороны. В нем удаляются придаточные корни. Их толщина должна быть не меньше, чем один сантиметр. Такие корни режутся на части (длина их – около 5 сантиметров) и затем сажают в разрыхленную почву. Она не должна иметь удобрений. Место, где посажены корни, надо обильно поливать в течение всего лета.

Разрастание таких черенков происходит через два – четыре года. Этот способ лучше всего подходит для того, чтобы размножать некоторые гибридные сорта.

Подрезка

Ее применяют для размножения пионов, которым больше, чем пять лет и которые имеют большое количество побегов. Растение надо откопать так, чтобы обнажить корневище – не больше, чем на 5 сантиметров. Далее с помощью острой лопаты горизонтально срезается вся верхушка. Получаются очень мелкие деленки. Их выращивают на грядках, а потом рассаживают на свое постоянное место. У взрослого же растения место среза посыпают древесной золой.

Размножение при помощи листопочечных черенков

Для этого используют спящие почки. Они располагаются в пазухах листьев и обычно не пробуждаются в вегетационный период. Если отделить стебель от растения, начинается бурный рост таких почек. Они и дают начало новым растениям. Лучшее время для такого размножения – неделя до начала цветения. При срезании стебля оставляется на кусте один лист.

Полученные черенки высаживаются в парники с побеленными рамами, а когда у них сформируются корни, то рамы снимают. Зимовать такие черенки оставляют в парнике: нужно, чтобы грунт был покрыт торфом или листьями.

Когда лучше пересаживать пионы

Пионы пересаживают тогда, когда у них активно растут всасывающие корни. Это бывает в конце апреля – начале мая, а также в августе, когда уже начинает понемногу понижаться температура. С пересадкой цветов не надо тянуть, так как они должны хорошо укорениться до тех пор, когда наступят холода. Позже середины сентября это делать уже поздно – тогда растения-деленки лучше прикопать до весны.

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