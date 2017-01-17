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Прогноз. Хоккей. «Витязь» — «Лада» 18 января 19:30 мск
«Витязь» осознает, что сейчас каждое завоеванное очко имеет двойную цену. Временное нахождение в зоне плей-офф никак не гарантирует продолжение борьбы в играх на вылет."
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Витязь» — «Лада»
18 января 2017 года, 19-30 МСК
«Витязь»
В Сибири «Витязь» провел три тяжелых поединка, но драгоценные очки добыл только с новокузнецким «Металлургом». На прошлой неделе подмосковная команда сыграла два матча: в Китае в упорной борьбе был обыгран дебютант «Куньлунь», а в Чехове немотивированный «Ак Барс». После 50 игр у «Витязя» 75 очков и седьмое место. По статистическим прикидкам клуб из Чехова может претендовать на 7-8 позицию на Западе. Но есть еще два прямых конкурента в лице «Йокерита» и ХК «Сочи». Кто-то обязательно окажется третьим лишним.
«Лада»
Для «Лады» оставшиеся девять матчей – обязательная программа без каких-либо турнирных задач. Тольяттинский клуб на тринадцатом месте и сезон уже можно считать неудачным. За календарный месяц «Лада» отметилась двумя уверенными победами над захромавшим «Салаватом». Еще удалось дожать по буллитам «Йокерит». В остальных встречах волжане терпели поражения или сокрушительные поражения. Два последних провала были с «Локомотивом» (4:2) и московским «Динамо» (5:0).
Статистика и личные встречи
«Витязь» выиграл два последних матча. «Лада» синхронно проиграла две последние встречи.
В последних четырех матчах «Лада» одержала над «Витязем» четыре сухие победы.
Прогноз
Мотивированный «Витязь» в этом поединке сможет прервать серию неудач в очном противостоянии с «Ладой». Учитывая проблемы гостей в обороне, можно брать победу хозяев с минимально возможным тоталом.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Витязь – 1,76
Ничья – 4,54
Лада – 4,10
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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