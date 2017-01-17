Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Витязь» — «Лада»

18 января 2017 года, 19-30 МСК

«Витязь»

В Сибири «Витязь» провел три тяжелых поединка, но драгоценные очки добыл только с новокузнецким «Металлургом». На прошлой неделе подмосковная команда сыграла два матча: в Китае в упорной борьбе был обыгран дебютант «Куньлунь», а в Чехове немотивированный «Ак Барс». После 50 игр у «Витязя» 75 очков и седьмое место. По статистическим прикидкам клуб из Чехова может претендовать на 7-8 позицию на Западе. Но есть еще два прямых конкурента в лице «Йокерита» и ХК «Сочи». Кто-то обязательно окажется третьим лишним.

«Лада»

Для «Лады» оставшиеся девять матчей – обязательная программа без каких-либо турнирных задач. Тольяттинский клуб на тринадцатом месте и сезон уже можно считать неудачным. За календарный месяц «Лада» отметилась двумя уверенными победами над захромавшим «Салаватом». Еще удалось дожать по буллитам «Йокерит». В остальных встречах волжане терпели поражения или сокрушительные поражения. Два последних провала были с «Локомотивом» (4:2) и московским «Динамо» (5:0).

Статистика и личные встречи

«Витязь» выиграл два последних матча. «Лада» синхронно проиграла две последние встречи.

В последних четырех матчах «Лада» одержала над «Витязем» четыре сухие победы.

Прогноз

Мотивированный «Витязь» в этом поединке сможет прервать серию неудач в очном противостоянии с «Ладой». Учитывая проблемы гостей в обороне, можно брать победу хозяев с минимально возможным тоталом.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Витязь – 1,76

Ничья – 4,54

Лада – 4,10

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