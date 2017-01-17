Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

18 января 2017 года, 19-30 МСК

«Ак Барс»

Казанцы на Востоке сейчас третьи и вряд ли эта позиция до конца регулярного чемпионата изменится – ликвидировать отставание о «Магнитки» в размере 10 очков будет проблематично, тем более провели « барсы» на две игры больше. Но и в свою очередь команда Зинетуллы Билялетдинова опережают «Трактор» на 14 очков, ждать резкого рывка от Челябинска также трудно. В январе «Ак Барс» смотрится тяжело — проиграны четыре из шести поединков, удалось обыграть только «Трактор» и московское «Динамо». Кстати, одна из потерь пришлась именно на домашний поединков против уфимцев – «Салават» две недели назад победил 2:1 в серии буллитов.

«Салават Юлаев»

Уфимцы зимой смотрятся неважно, с конца ноября в 15 поединках было одержано всего две победы в основное время. Одна из них пришлась на январь — дома обыгран «Спартак». Но после этого команда Захаркина сразу же проиграла два матча подряд, не справившись с «Торпедо» (1:6) и «Барысом» (3:4 ОТ), до этого была гостевая неудача с «Ладой» (2:4). В таблице «Салават Юлаев» пока пятый, от идущего следом «Барыса» есть шесть очков отрыва, от девятой строчки – 13 очков гандикапа.

Статистика и личные встречи

В этом сезоне «Салават» два раза обыграл «Ак Барс» — 4:2 дома и 261 по буллитам в гостях.

Дома казанцы выиграли у «Салавата» в трех из пяти недавних играх.

Последняя гостевая победа «СЮ» в основное время была в конце ноября.

Прогноз

Ситуация с травмированными в Уфе сложная – к Воробьеву, Макарову, Мальцеву и Соину сейчас добавился один из лучших бомбардиров клуба – финн Харткиайнен (19+17). Результаты команды в последних матчах говорят сами за себя и по нашему мнению отыграть второй раз подряд удачно в Казани команда Захаркина вряд ли сможет. Ждем от «барсов» отличного настроя и победы в основное время.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Ак Барс – 1,91

Ничья – 4,10

Салават Юлаев — 3,76

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