Хоккей. КХЛ «Динамо» М – ЦСКА

18 января 2017 года, 19-30 МСК

«Динамо»

Январь московское «Динамо» начало ударно и выдало великолепную серию из шести побед подряд, в течение которой на выезде обыграло «Авангард», «Сибирь». «Кузню» и «Куньлунь», а дома добавило к этому по три очка за игры с «Нефтехимиком» и «Ладой». Остановить команду Сергея Орешкина удалось только «Ак Барсу», который в прагматичной манере увез из Москвы победу 2:0. В таблице «бело-голубые» идут на Западе пятыми, потенциально подвинуть их могут минские одноклубники, уступающие семь очков, но сыгравшие на три игры меньше.

ЦСКА

ЦСКА проигрывает сейчас только питерским одноклубникам в заочной борьбе за первое место. Проигрыш составляет четыре очка, именно СКА команда Дмитрия Квартального проиграла единственный матч в январе. До этого были победы над Ригой и Минском, после поражения от лидера пришли выигрыши у «Кузни» и «Сибири».

Статистика и личные встречи

Команды в сезоне провели три матча: две ничьи в основное время 4:4 и 2:2, а также победа ЦСКА 5:3.

До игры с «Ак Барсом» динамовцы на своем льду выиграли в основное время семь матчей подряд.

Пять из восьми недавних домашних игр «Динамо» завершались сухими победами

Прогноз

Пара очень интересная и принципиальная, игры текущего сезона показывают, что уступать сопернику ни один из клубов не собирается. Пусть ЦСКА и смотрится небольшим фаворитом, ждать легкой прогулки для армейцев не приходится. Ждем от соперников повторения сценария последних игр, где как минимум четыре шайбы друг другу они забрасывали в пяти последних играх.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Динамо – 2,91

Ничья – 3,81

ЦСКА — 2,25

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