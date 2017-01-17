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Прогноз. Хоккей. «Динамо» М – ЦСКА 18 января 19:30 мск
В текущем сезоне команды играли между собой уже трижды, и пока перевес на стороне ЦСКА. Удастся ли «Динамо» в четвертой серии этого противостояния показать хороший настрой и снова дать бой лидеру чемпионата?"
Хоккей. КХЛ «Динамо» М – ЦСКА
18 января 2017 года, 19-30 МСК
«Динамо»
Январь московское «Динамо» начало ударно и выдало великолепную серию из шести побед подряд, в течение которой на выезде обыграло «Авангард», «Сибирь». «Кузню» и «Куньлунь», а дома добавило к этому по три очка за игры с «Нефтехимиком» и «Ладой». Остановить команду Сергея Орешкина удалось только «Ак Барсу», который в прагматичной манере увез из Москвы победу 2:0. В таблице «бело-голубые» идут на Западе пятыми, потенциально подвинуть их могут минские одноклубники, уступающие семь очков, но сыгравшие на три игры меньше.
ЦСКА
ЦСКА проигрывает сейчас только питерским одноклубникам в заочной борьбе за первое место. Проигрыш составляет четыре очка, именно СКА команда Дмитрия Квартального проиграла единственный матч в январе. До этого были победы над Ригой и Минском, после поражения от лидера пришли выигрыши у «Кузни» и «Сибири».
Статистика и личные встречи
Команды в сезоне провели три матча: две ничьи в основное время 4:4 и 2:2, а также победа ЦСКА 5:3.
До игры с «Ак Барсом» динамовцы на своем льду выиграли в основное время семь матчей подряд.
Пять из восьми недавних домашних игр «Динамо» завершались сухими победами
Прогноз
Пара очень интересная и принципиальная, игры текущего сезона показывают, что уступать сопернику ни один из клубов не собирается. Пусть ЦСКА и смотрится небольшим фаворитом, ждать легкой прогулки для армейцев не приходится. Ждем от соперников повторения сценария последних игр, где как минимум четыре шайбы друг другу они забрасывали в пяти последних играх.
Коэффициенты БК Лига Ставок:
Динамо – 2,91
Ничья – 3,81
ЦСКА — 2,25
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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