В 9 московских парках организуют крещенские купания

Купели организуют в парках Сокольники, Северное Тушино, Кузьминки, Воронцовский, Фили, музее-заповеднике Царицыно, ландшафтном парке Митино, зонах отдыха «Борисовские пруды» и Терлецкая дубрава. Купели откроются вечером 18 января и будут доступны посетителям до 19 января. В парках будут дежурить врачи и сотрудники МЧС.

Сокольники

18 января 20:00 — 19 января 01:00

Купания пройдут на Нижнем Оленьем пруду № 5. Для гостей организуют отапливаемые шатры и точки обогрева, выступит монастырский хор, пройдут традиционные игры у костра. В 20:00 откроется площадка, с 21:00 до 21:30 пройдет водосвятный молебен.

Парк Фили

18 января 21:00 — 19 января 05:00

Купель на Москве-реке откроется у домика моржей, где будут организованы теплые раздевалки.

Северное Тушино

18 января 21:00 — 19 января 17:00

Прорубь сделают во льду Химкинского водохранилища в районе пляжа (центральная часть парка). Участникам предложат бесплатный чай.

Музей-заповедник Царицыно

18 января 18:00 — 19 января 9:00

На Верхнем Царицынском пруду будет организована полынья. На берегу установят две обогреваемые палатки и небольшую полевую кухню с гречневой кашей с мясом, горячим чаем, пирожками.

Воронцовский парк

21:00 18 января — 12:00 19 января

Купания пройдут на Большом Воронцовском пруду. Около купели будут размещены два обогреваемых шатра, устроен соломенный настил и деревянная лестница для спуска в воду. Гостям предоставят бесплатный чай и кофе, а парковые кафе специально продлят свою работу до поздней ночи.

Парк Кузьминки

18 января 18:00 — 19 января 14:00

Крещенские купания пройдут на Шибаевском пруду, где установят раздевалки, тепловые пушки и дополнительное освещение.

Зона отдыха «Терлецкая дубрава»

18 января 22:30 — 19 января 14:00

Купель с лестничным входом будет оборудована на Ольховом пруду, недалеко от главной сцены. Рядом появится соломенный настил, будут установлены две теплые раздевалки. Посетителей будут угощать гречневой кашей с мясом, блинами и чаем — недалеко от купели расположится полевая кухня, которая будет работать до 6 утра 19 января.

Зона отдыха «Борисовские пруды»

18 января — 19 января 14:00

Будут организованы палатки с отоплением и скамейками для переодевания.

Ландшафтный парк Митино

18 января 20:30 — 19 января 05:00

Купания пройдут в Пенягинском пруду парка. Проруби оборудуют безопасными подходами и спусками. Будет работать полевая кухня, участников угостят горячим чаем.



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