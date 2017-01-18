Московская жизнь
В 9 московских парках организуют крещенские купания
В ночь с 18 на 19 января в 9 парках, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, пройдут крещенские купания. Будут работать теплые раздевалки, посетителям предложат горячий чай."
Купели организуют в парках Сокольники, Северное Тушино, Кузьминки, Воронцовский, Фили, музее-заповеднике Царицыно, ландшафтном парке Митино, зонах отдыха «Борисовские пруды» и Терлецкая дубрава. Купели откроются вечером 18 января и будут доступны посетителям до 19 января. В парках будут дежурить врачи и сотрудники МЧС.
Сокольники
18 января 20:00 — 19 января 01:00
Купания пройдут на Нижнем Оленьем пруду № 5. Для гостей организуют отапливаемые шатры и точки обогрева, выступит монастырский хор, пройдут традиционные игры у костра. В 20:00 откроется площадка, с 21:00 до 21:30 пройдет водосвятный молебен.
Парк Фили
18 января 21:00 — 19 января 05:00
Купель на Москве-реке откроется у домика моржей, где будут организованы теплые раздевалки.
Северное Тушино
18 января 21:00 — 19 января 17:00
Прорубь сделают во льду Химкинского водохранилища в районе пляжа (центральная часть парка). Участникам предложат бесплатный чай.
Музей-заповедник Царицыно
18 января 18:00 — 19 января 9:00
На Верхнем Царицынском пруду будет организована полынья. На берегу установят две обогреваемые палатки и небольшую полевую кухню с гречневой кашей с мясом, горячим чаем, пирожками.
Воронцовский парк
21:00 18 января — 12:00 19 января
Купания пройдут на Большом Воронцовском пруду. Около купели будут размещены два обогреваемых шатра, устроен соломенный настил и деревянная лестница для спуска в воду. Гостям предоставят бесплатный чай и кофе, а парковые кафе специально продлят свою работу до поздней ночи.
Парк Кузьминки
18 января 18:00 — 19 января 14:00
Крещенские купания пройдут на Шибаевском пруду, где установят раздевалки, тепловые пушки и дополнительное освещение.
Зона отдыха «Терлецкая дубрава»
18 января 22:30 — 19 января 14:00
Купель с лестничным входом будет оборудована на Ольховом пруду, недалеко от главной сцены. Рядом появится соломенный настил, будут установлены две теплые раздевалки. Посетителей будут угощать гречневой кашей с мясом, блинами и чаем — недалеко от купели расположится полевая кухня, которая будет работать до 6 утра 19 января.
Зона отдыха «Борисовские пруды»
18 января — 19 января 14:00
Будут организованы палатки с отоплением и скамейками для переодевания.
Ландшафтный парк Митино
18 января 20:30 — 19 января 05:00
Купания пройдут в Пенягинском пруду парка. Проруби оборудуют безопасными подходами и спусками. Будет работать полевая кухня, участников угостят горячим чаем.
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