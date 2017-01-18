Об этом сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на руководителя столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.



«В 2016 году в Троицком и Новомосковском округах было сдано около полумиллиона квадратных метров малоэтажных и индивидуальных домов. Это более 20% от всего введенного жилья», - сказал Владимир Жидкин.



По его словам, всего в ТиНАО в прошлом году построено около 2,3 млн «квадратов» жилья. Причем все новостройки возводятся на средства частных инвесторов.



«С экономической точки зрения, конечно, выгоднее строить многоэтажные многоквартирные дома, однако доля жилья малоэтажного и индивидуального жилья из года в год остается почти неизменной и достаточно высокой. Такие дома пользуются растущим спросом», - подчеркнул Владимир Жидкин.



Он также отметил, что в перспективе доля малоэтажного жилья в «Новой» Москве составит порядка 30%.

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