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Московская жизнь

Малоэтажное жилье становится популярнее у населения

Фото: РИА Новости/Александр Кожохин

Малоэтажное жилье становится популярнее у населения

Информационный Центр Правительства Москвы 18 января 2017г., 12:02

Малоэтажное и индивидуальное жилье в «Новой» Москве составило пятую часть всей построенной в прошлом году жилой недвижимости.

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Об этом сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на руководителя столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

«В 2016 году в Троицком и Новомосковском округах было сдано около полумиллиона квадратных метров малоэтажных и индивидуальных домов. Это более 20% от всего введенного жилья», - сказал Владимир Жидкин.

По его словам, всего в ТиНАО в прошлом году построено около 2,3 млн «квадратов» жилья. Причем все новостройки возводятся на средства частных инвесторов.

«С экономической точки зрения, конечно, выгоднее строить многоэтажные многоквартирные дома, однако доля жилья малоэтажного и индивидуального жилья из года в год остается почти неизменной и достаточно высокой. Такие дома пользуются растущим спросом», - подчеркнул Владимир Жидкин.

Он также отметил, что в перспективе доля малоэтажного жилья в «Новой» Москве составит порядка 30%. 

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