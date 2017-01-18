Об этом 18 января сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на руководителя Департамента градостроительной политики столицы Сергея Лёвкина.



Уточняется, что пятиэтажка серии К-7 находилась на северо-востоке столицы - в районе Южное Медведково, мкр. 1-2-3, ул. Полярная, д. 3, корп. 2.



Как уточнил Сергей Лёвкин, теперь в Москве осталось разобрать 78 домов по программе сноса ветхого жилья.



С момента старта программы в городе демонтировали 1644 дома. От ветхих пятиэтажек полностью избавились в Центральном, Южном, Юго-Восточном, Северном и Зеленоградском округах.



В Департаменте градостроительной политики отметили, что программа сноса в основном завершится в 2017 году, лишь несколько домов могут перейти на следующий год.

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