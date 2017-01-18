Команды, представляющие девять стран, стали участниками конкурса на разработку архитектурно-художественного оформления для трех станций Третьего пересадочного контура столичного метро - «Шереметьевской», «Ржевской» и «Стромынки». Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры.



«В открытом конкурсе на разработку архитектурного облика станций Московского метрополитена участвуют команды из России, Великобритании, Латвии, Италии, Армении, Аргентины, Португалии, Венгрии, Германии. Всего в организационный комитет конкурса в рамках отборочного этапа поступило 56 заявок. По условиям конкурса каждая заявка должна была содержать визуализацию ключевых идей архитектурно-художественного оформления трех станций метро - «Шереметьевской», «Ржевской», «Стромынки», а также портфолио команды», - отмечается в материале.



Финалистов второго этапа конкурса выберут 24 января 2017 года на заседании жюри. По итогам голосования в финал выйдут 15 команд, которые будут разрабатывать детализацию своих предложений по трем указанным станциям подземки. Работа над конкурсными работами продлится со 2 февраля по 13 марта 2017 года.



«Мы будем проводить конкурсы на регулярной основе. Нынешний - уже третий по счету, он проводится на станции Третьего пересадочного контура, который будет построен в Москве к 2020 г. Наша задача - привлечь максимально широкий круг бюро, посмотреть разные, неожиданные решения, и в итоге получить яркие проекты, достойные уникальной архитектурной традиции столичной подземки», - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

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