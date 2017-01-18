Следствие просит суд продлить срок ареста генерала ФСО Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взятки, еще на три месяца. Об этом сообщил его адвокат Руслан Закалюжный.

«Следствие заявило в суд ходатайство о продлении Лопыреву меры пресечения в виде заключения под стражу еще на три месяца — до 23 апреля», — сказал адвокат, сообщает РИА «Новости». Уточняется, что 94-й гарнизонный военный суд в Москве решит судьбу данного ходатайства в четверг, 19 января. Сам генерал вину не признает.

По версии следствия, генерал получал взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от «руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ». Статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Сумма взяток оценивается в 6,2 млн рублей. При обыске у Лопырева, как сообщали СМИ, был обнаружен один миллиард рублей.

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