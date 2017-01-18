Официальный курс доллара и евро на сегодня, 18 января 2017, ЦБ РФ



Установленный Банком России официальный курс доллара на 18 января 2017 составляет 59,40 руб., курс евро на 18 января 2017 равен 63,28 руб.



Курс валют в Сбербанке на сегодня, 18 января 2017



Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,04 руб. при покупке и 61,16 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 62,02 руб. и 62,02 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.



Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов



По словам экспертов Saxo Bank, курс доллара продолжил снижение после выходных в США, причем на то нет пока видимых причин. В качестве одного из возможных факторов такого поведения американской валюты аналитики называют ожидание инаугурации Трампа в пятницу.



Специалисты считают, что доллар чувствует себя неуверенно, не имея на то веских оснований, кроме нервозности инвесторов, не знающих каких политических инициатив ждать от трампа и как на них отреагируют в мире.



"На текущих уровнях маятник волатильности качнулся в сторону роста доллара. Заседание ЕЦБ запланировано на четверг, хотя, учитывая тему Brexit, евро и сегодня вряд ли удастся избежать волатильности. Стремительный рост курса фунта может усилить давление на евро через динамику евро/фунт, падение фунта приведет к обратному эффекту", – приводит РБК слова главного валютного стратега инвестиционного банка Saxo Bank Джона Харди.

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