Мода/Шоппинг

Певица Гвен Стефани судится со своим бывшим стилистом, которые требует у нее $25 миллионов. Ричард Моррилл заявил, что артистка скопировала одну из его песен для записи хита Spark the Fire 2014 года.

Моррилл подал судебный иск и на Фаррелла Уильямса, который принял участие в записи Spark the Fire, и на продюсера Стефани.

Стилист утверждает, что в далеком 1998 году передал Гвен запись песни Who's Got My Lightah своей группы L.A.P.D. По его словам, певица скопировала припев этой песни, изменив слова с Who's got my lightah? на Who's got the lighter? Let's spark the firе.

Теперь Моррилл требует за свои страдания не только $25 миллионов, но и всю прибыль от продаж хита, а также оплаты судебных издержек.

