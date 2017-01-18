Первый гол за сине-бело-голубых забил Ибрагим Цаллагов.

Петербургский «Зенит» вечером 17 января в товарищеском матче разгромил молодежный состав клуба «Сохар» из Омана со счетом 14:1.

Забитыми голами у сине-бело-голубых отметились Ибрагим Цаллагов, черногорский форвард Лука Джорджевич (трижды), Александр Кокорин (трижды), Павел Могилевец, словацкий хавбек Роберт Мак (дважды), Леон Мусаев, Сергей Зуйков (дважды) и уже несколько подзабытый петербургскими фанатами португалец Мигель Данни. Добавим, что экс-защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов забил за «Зенит» впервые. Клуб из Омана смог лишь один раз распечатать ворота сине-бело-голубых при счете 13:0.

Накануне, 16 января, «Зенит» открыл продажу билетов на домашний матч Лиги Европы против «Андерлехта», который состоится 23 февраля. Самый дешевый билет обойдется болельщику в 500 рублей.

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