Образование/Карьера

Москва входит в число лидеров среди "умных городов" мира, заявил Сергей Собянин во время посещения школы № 627 – одного из первых учебных заведений, ставших участником проекта "Московская электронная школа".

Как показало тестирование, проведенное международной программой PISA, по уровню читательской и математической грамотности московские школьники входят в шестерку лучших в мире. Кроме того, свое исследование представила международная консалтинговая компания KPMG. Как показал анализ, в сфере информатизации московские школы находятся на одном уровне с наиболее продвинутыми "умными городами" мира – Лондоном, Нью-Йорком и Гонконгом.

В конце 2016 года власти Москвы начали реализацию проекта "Московская электронная школа", в рамках которого школы получат не просто новые ноутбуки и планшеты, а полноценную информационную среду для более качественного обучения. Пилотный проект переоснащения 6 школ, включая школу № 627, практически завершен.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Предыдущий этап информатизации школьного образования был реализован правительством Москвы в 2010 – 2013 годах. Впервые учителя Москвы были обеспечены персональными компьютерами-ноутбуками. Во всех школах был обеспечен высокоскоростной доступ в интернет. Разработана и внедрена первая версия единого городского электронного журнала и дневника.

Тем не менее, с учетом истечения нормативных сроков эксплуатации компьютерной техники, а также принимая во внимание технологические возможности, появившиеся в последние годы, Сергей Собянин принял решение реализовать в 2016 – 2018 годах новый проект информатизации "Московская электронная школа".

В рамках проекта в московских школах будет:

Сформирована единая электронная образовательная среда, включающая интерактивное оборудование, подключение к сети Интернет, локальные сети и Wi-Fi, персональные устройства учителей и учащихся (ноутбуки и планшеты);

Обновлена физически и морально устаревшая ИТ-инфраструктура, используемая в системе образования с 2010 года;

Внедрены инновационные технологии обучения и современные формы управления учебным процессом;

Созданы новые инструменты учителя.

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