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Московская жизнь

Cостоялся визит Сергея Собянина в столичную школу №627

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Cостоялся визит Сергея Собянина в столичную школу №627

18 января 2017г., 13:53

По информатике Москва принадлежит к числу ведущих "умных городов" мира.

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Школа № 627 в числе первых учебных заведений, применивших программу "Московская электронная школа".

Проект стартовал в конце 2016 года. Согласно условиям проекта школы-участницы будут иметь полноценную информационную среду для образования самого высшего качества.  Им предоставят:

- электронный журнал и дневник (новая модификация),
- общегородскую библиотеку электронных образовательных материалов,
- библиотеку электронных сценариев уроков,
- систему cамотестирования для учеников


На сегодняшний день пилотный проект переоснащения 6 школ практически завершен. В нем приняли участие: школы №627, 1995, 1194, 2095, 1298, а также лицей №1571. Всего 718 учителей средней и старшей школы и более 7 тысяч учеников.

 

 

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