Школа № 627 в числе первых учебных заведений, применивших программу "Московская электронная школа".

Проект стартовал в конце 2016 года. Согласно условиям проекта школы-участницы будут иметь полноценную информационную среду для образования самого высшего качества. Им предоставят:

- электронный журнал и дневник (новая модификация),

- общегородскую библиотеку электронных образовательных материалов,

- библиотеку электронных сценариев уроков,

- систему cамотестирования для учеников





На сегодняшний день пилотный проект переоснащения 6 школ практически завершен. В нем приняли участие: школы №627, 1995, 1194, 2095, 1298, а также лицей №1571. Всего 718 учителей средней и старшей школы и более 7 тысяч учеников.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов