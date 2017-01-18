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Гаджет
Проект Telegram вводит новую функцию звонков
Пользователи мессенджера Telegram смогут звонить друг другу"
Пользователи мессенджера Telegram скоро смогут звонить друг другу, заявил основатель сервиса Павел Дуров в своем микроблоге Twitter.
Компания Telegram говорила о введении функции звонков еще в 2015 году, но тогда это не было приоритетной задачей.
Точная дата введения возможности звонков пока не сообщается.
Павел Дуров ушел из компании «ВКонтакте» в новый проект
Telegram в январе 2014 года. В начале января текущего года стало известно, что
в мессенджере теперь можно отменять отправленные сообщения.
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