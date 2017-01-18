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Гаджет

Проект Telegram вводит новую функцию звонков

Фото: twitter.com

Проект Telegram вводит новую функцию звонков

ООО «Медиа-группа "Телеграф"» 18 января 2017г., 14:24

Пользователи мессенджера Telegram смогут звонить друг другу

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Пользователи мессенджера Telegram скоро смогут звонить друг другу, заявил основатель сервиса Павел Дуров в своем микроблоге Twitter.

Компания Telegram говорила о введении функции звонков еще в 2015 году, но тогда это не было приоритетной задачей.

Точная дата введения возможности звонков пока не сообщается.

Павел Дуров ушел из компании «ВКонтакте» в новый проект Telegram в январе 2014 года. В начале января текущего года стало известно, что в мессенджере теперь можно отменять отправленные сообщения.

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Москва-Инфо

   