В Международном доме музыки продолжается самый теплый фестиваль зимней столицы. По замыслу создателей Рождественского фестиваля духовной музыки его программа может собрать произведения разных эпох, стилей и конфессиональных традиций. Одно из центральных произведений нынешней афиши – «Рождественская оратория» Баха. Её исполнили камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и вокальный ансамбль Intrada.

На одной сцене в этот вечер музыканты разных стран – России, Австрии, Германии. И у каждого из них своя история, связанная с «Рождественской ораторией» Баха. Немецкому дирижеру Хансу-Кристофу Радеману было пять, когда он впервые услышал её.

«"Рождественская оратория" – одна из важных составляющих немецкой музыки, да и мировой. Помню, в детстве я очень часто пел ораторию в хоре, став взрослым, уже за дирижерским пультом, с разными оркестрами исполнял это сочинение в разных странах мира», – делится он.

Сколько было таких исполнений – уже и не вспомнит. Российские коллеги по сцене попытались подсчитать.

«Дирижёр Ханс-Кристоф Радеман исполнял это сочинение несколько сотен раз, за декабрь уже несколько десятков успел исполнить», – говорит художественный руководитель ансамбля Intrada Екатерина Антоненко.

У солистов из Австрии и Германии истории похожи, ораторию знают с детства.

«Я пою ее по всему миру, с разными дирижерами, в разных интерпретациях, и старинные инструменты, и современные были», – рассказывает солист Тобиас Берндт (Германия).

Для российских исполнителей, ансамбля Intrada, и приглашенных солистов «Рождественская оратория» Баха – сочинение новое в репертуаре.

«Нужно, чтобы это звучало в стиле, как это должно быть, потому что это не оперные арии. С Хансом-Кристофом Радеманом мы сейчас поработали несколько дней, были очень плодотворные репетиции, и я увидела это сочинение по-другому», – призналась солистка театра «Новая опера» Полина Шамаева.

«Рождественская оратория» Баха – цикл, включающий в себя шесть кантат, проникнутых единым настроением и объединенных развитием сюжета и темой Рождества. На вечере прозвучали три из них.

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