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Путешествие
Авиакомпании планируют увеличить компенсации за отмену рейса
Стоимость компенсации за отмену рейса может вырасти"
Компенсации пассажирам за сбои в расписании авиакомпаний
может вырасти в разы. Соответствующий документ может быть одобрен Госдумой в
ходе весенней сессии. Речь идет о присоединении России к так называемой
Монреальской конвенции.
Это международный договор о том, как должны работать перевозчики, и какую они несут ответственность перед пассажирами.
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