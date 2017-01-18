Путешествие

Компенсации пассажирам за сбои в расписании авиакомпаний может вырасти в разы. Соответствующий документ может быть одобрен Госдумой в ходе весенней сессии. Речь идет о присоединении России к так называемой Монреальской конвенции.



Это международный договор о том, как должны работать перевозчики, и какую они несут ответственность перед пассажирами.

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